Benevento, domani la protesta degli ambulanti: "Siamo allo stremo" (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – domani, martedì 6 aprile, l'Associazione Nazionale ambulanti UGL organizza una pacifica manifestazione di protesta con i furgoni. Il corteo, che avrà luogo nel rispetto delle misure anti-Covid (uso di DPI e distanziamento) ed è regolarmente autorizzato dalla Questura di Benevento, partirà alle 16.30 da piazza Risorgimento e sfilerà per le principali vie della città, anche con auto al seguito, proseguendo per via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Duomo, via Porta Rufina, Ponte Sabato, via Napoli, via San Vito, Rotonda Centro Commerciale "Buonvento", via Napoli, via delle Puglie, via del Sole, viale Atlantici, via Meomartini, viale Mellusi per poi fare di nuovo ritorno a piazza Risorgimento.

