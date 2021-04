Benedetta Rossi | lutto gravissimo in famiglia | il messaggio di dolore

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sono giorni diper, la foodblogger più famosa d’Italia, e suo marito Marco: ecco cos’è successo. La cuoca italiana più famosa del web,, ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram la dipartita del papà di suo marito Marco. Il suocero della seguitissima foodblogger sarebbe morto qualche giorno fa: proprio per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Benedetta Rossi il post su Instagram per annunciare la scomparsa del suocero - #Benedetta #Rossi #Instagram - milady207 : @leftiscooler E la cosa che fa incazzare di più è che un mese fa la meloni andava dicendo ovunque che 'quella della… - fritatalover : RT @ilveggente_it: ?? Ecco le ricette degli #chef per la #Frittata perfetta di #Pasquetta ???? - Zuxan3 : RT @ziwonauta: @Zuxan3 Ho preso una ricetta di benedetta rossi e ho messo il latte di soia al posto di quello 'tradizionale'.. La glassatur… - ziwonauta : @Zuxan3 Ho preso una ricetta di benedetta rossi e ho messo il latte di soia al posto di quello 'tradizionale'.. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

La foodblogger, diventata famosa e particolarmente apprezzata tramite i video pubblicati sul suo canale YouTube 'Fatto in casa da', ha pubblicato un commovente post su Instagram per ...... il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini. La storia di Pamela Gerardi "Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta - scrive la donna - ...Benedetta Rossi ha voluto condividere una foto dolcissima con i suoi fan. Nell’immagine si vede il marito, Marco Gentili, teneramente abbracciato al loro cane, Cloud. L’uomo s ...Terribile lutto per Benedetta Rossi. La food blogger più amata di sempre, ha annunciato che suo suocero è morto. Il papà del marito Marco era malato da tempo, ma negli ultimi giorni le sue condizioni ...