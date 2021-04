Belen Rodriguez si sposa con Antonino Spinalbese? L’indiscrezione (Di lunedì 5 aprile 2021) Fiori d’arancio per Belen Rodriguez? La showgirl argentina sarebbe pronta alle nozze con il fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinalbese. È lo scoop lanciato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “Belen è pazza di Antonino e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 aprile 2021) Fiori d’arancio per? La showgirl argentina sarebbe pronta alle nozze con il fidanzato, l’hair stylist. È lo scoop lanciato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “è pazza die lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possanorsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilgiornale : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese si sposeranno presto. La bella soubrette convolerebbe a nozze con il fidanz… - LadyNews_ : La madre di Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona: 'Hai già pagato per i tuoi sbagli, basta' - infoitcultura : Belen Rodriguez, primo bikini di primavera. Si spoglia sul balcone per Antonino, forme clamorose - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, fiori d’arancio in arrivo? - infoitcultura : Moda e Gossip Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi: l'indiscrezione sul matrimonio -