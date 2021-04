BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 6 aprile 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021)di: Flo (Katrina Bowden) è convocata da Katie (Heather Tom) e, dopo aver condiviso un bacio con Wyatt, si reca con lui all’incontro con la zia. Mentre Ridge (Thorsten Kaye) ha informato Shauna (Denise Richards) di aver detto dei loro baci a Brooke (Katherine Kelly Lang), quest’ultima irrompe da Eric (John McCook) dichiarando che Quinn (Rena Sofer) e Shauna stanno cercando di minare il suo matrimonio con Ridge. Riconoscendo di non essersi mai fidata di Quinn, Brooke vuole che Eric cacci lei e la Fulton. Quinn si ritrova ad ascoltare tutto. La Fuller, risentita che Brooke osi pretendere di decidere chi può vivere in casa sua e chi no, si sfoga con Shauna.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

