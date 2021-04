Batosta per Barbara Palombelli, Stasera Italia Speciale chiude. Lei “È stata una bella sfida” (Di lunedì 5 aprile 2021) Stasera Italia Speciale chiude per bassi ascolti Ebbene sì, mercoledì sera Stasera Italia Speciale ha chiuso i battenti in prima serata su Rete 4. Il motivo? A quanto pare tale decisione è stata presa dai vertici Mediaset per gli ascolti non proprio brillanti di questa edizione. La trasmissione condotta da Barbara Palombelli, che negli ultimi tempi si è occupata principalmente dell’emergenza sanitaria e dei vaccini ha già il sostituto. Infatti, la padrona di casa di Forum e dello Sportello di Forum cederà il testimone al giornalista Giuseppe Brindisi per l’approfondimento del Tg4. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. L’annuncio di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 aprile 2021)per bassi ascolti Ebbene sì, mercoledì seraha chiuso i battenti in prima serata su Rete 4. Il motivo? A quanto pare tale decisione èpresa dai vertici Mediaset per gli ascolti non proprio brillanti di questa edizione. La trasmissione condotta da, che negli ultimi tempi si è occupata principalmente dell’emergenza sanitaria e dei vaccini ha già il sostituto. Infatti, la padrona di casa di Forum e dello Sportello di Forum cederà il testimone al giornalista Giuseppe Brindisi per l’approfondimento del Tg4. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. L’annuncio di ...

Advertising

Shevina851 : @ArgentineBlood Io nella situazione in cui sono e per la batosta che ho avuto sono ancora più diffidente che possa… - 4nemesi : Caos rifiuti nel Lazio Gennaio 2021 il Tar commissaria la regione - ViviMDE : Ma a queste non è bastata una batosta per risposarsi? Non le capisco. #90giorniperinnamorarsi - elma242424 : @marperlo1 @14sigarette @Maryyyy53845168 In effetti non si mollano perché sono un appiglio l’uno per l’altra in qua… - leggoit : #motogp, le pagelle del gp di #doha: riscatto Quartararo, Zarco volpone. Che batosta per Rossi -