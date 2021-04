“Basta con questo circo mediatico!”: il legale della madre di Denise Pipitone sbotta (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono in molti a sperare che Olesya Rostova, la ragazza russa, sia davvero Denise Pipitone, specie la madre Piera Maggio e il suo legale. Tuttavia, la storia sta suscitando polemica, da quando la trasmissione russa ha chiesto di partecipare al programma in cui si daranno in diretta i risultati del test del DNA. Il legale della madre fa sapere alla trasmissione che parteciperà soltanto se avranno prima privatamente i risultati del test. LEGGI ANCHE => Olesya Rostova, è lei Denise Pipitone? La somiglianza c’è ma la ragazza non ha ricordi in italiano Il caso di Olesya Rostova Secondo molti, la trasmissione russa sta cercando di fare profitti con il dolore della madre di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono in molti a sperare che Olesya Rostova, la ragazza russa, sia davvero, specie laPiera Maggio e il suo. Tuttavia, la storia sta suscitando polemica, da quando la trasmissione russa ha chiesto di partecipare al programma in cui si daranno in diretta i risultati del test del DNA. Ilfa sapere alla trasmissione che parteciperà soltanto se avranno prima privatamente i risultati del test. LEGGI ANCHE => Olesya Rostova, è lei? La somiglianza c’è ma la ragazza non ha ricordi in italiano Il caso di Olesya Rostova Secondo molti, la trasmissione russa sta cercando di fare profitti con il doloredi ...

