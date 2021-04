Bassetti: "Condanne esemplari per le minacce dei no vax. La politica prenda posizione chiara e netta" (Di lunedì 5 aprile 2021) “Chi insulta e minaccia di morte chi è dalla parte dei vaccini deve essere perseguito dalla legge e punito duramente. Ci vogliono Condanne esemplari per far capire che non si scherza su questo tema. Chi compie atti intimidatori e violenti deve essere considerato un terrorista. La politica deve prendere una posizione chiara e netta contro i no-vax. Occorre non sottovalutare il fenomeno. Sarebbe un grave errore”. Così il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) “Chi insulta e minaccia di morte chi è dalla parte dei vaccini deve essere perseguito dalla legge e punito duramente. Ci voglionoper far capire che non si scherza su questo tema. Chi compie atti intimidatori e violenti deve essere considerato un terrorista. Ladeve prendere unacontro i no-vax. Occorre non sottovalutare il fenomeno. Sarebbe un grave errore”. Così il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteosulla sua pagina Facebook.

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Bassetti: 'Condanne esemplari per le minacce dei no vax. La politica prenda posizione chiara e netta' - turbobuonista : La variante draghiana - HuffPostItalia : Bassetti: 'Condanne esemplari per le minacce dei no vax. La politica prenda posizione chiara e netta' -