Basket | Serie A 2021 | Milano-Varese 81-83 Vittoria ospite nel giorno dei 3000 punti di Cinciarini

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nel posticipo della 25ma giornata delladiarriva il colpo a sorpresa della Pallacanestro, che passa sul parquet dell’Olimpiaper 81-83 resistendo al ritorno finale dei padroni di casa e rovina così la festa per idi. Per gli ospiti vanno sottolineati i 18di Scola ed i 17 con 8 assist di Ruzzier, ma a favorire ladiè anche il 13/28 da tre, senza tralasciare il 40-29 a rimbalzo. Per i padroni di casa, sotto fin dalla fine del primo quarto, un lungo inseguimento che non si concretizza.infatti parte con un parziale di 5-0, poi resta avanti fino al 9-7. Da quel momentoopera ...