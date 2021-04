Basket | Champions League 2021 | Brindisi | con il Pinar Karsiyaka un match da dentro o fuori

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si chiude tra oggi e domani la prima fase dei playoff delladie sui parquet d’Europa si decideranno le squadre che accederanno alla Final Eight continentale. E in corsa c’è anche l’Happy Casa, che però si gioca tutto nello scontro diretto in casa delattualmente è seconda nel gruppo I, alle spalle del già qualificato Hapoel Holon, con tre vittorie e due sconfitte, mentre i turchi delseguono con due successi e tre sconfitte. I padroni di casa sono obbligati, dunque, a vincere per qualificarsi, ma un successo delpotrebbe non bastare a farli accedere alla Final Eight. Neld’andata, infatti, l’Happy Casa si è imposta ...

Una delle partite più importanti nella storia della NewBrindisi, certamente in chiave europea. Non è una frase per mettere altrettanta pressione ...otto squadre della Fiba Basketball...Il precedente in una fase finale in campo europeo nella storia della NewBrindisi, risale ... La BasketballLeague, a cui la Happy Casa partecipa per il secondo anno consecutivo, è ...Si chiude tra oggi e domani la prima fase dei playoff della Champions League 2021 di basket e sui parquet d’Europa si decideranno le squadre che accederanno alla Final Eight continentale. E in corsa c ...Basketball Champions League – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Hapoel Unet-Credit Holon e Tofas. La partita è in programma il 6 aprile 2021 alle 18:30. La nostra diretta ti offre ...