Barcellona-Valladolid 1-0 | Dembélé porta i blaugrana a -1 dall’Atletico Madrid

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilagguanta la vittoria al 90? con la rete di: grande gol del francese con iche vanno a -1Iltorna in maniera prepotente nel discorso per la vittoria della Liga. La squadra di Koeman coglie la vittoria solo al 90? con il gol diche schianta ilper 1-0. Ora la classifica si fa interessante: ilsial secondo posto ad una sola lunghezza di distanza, in fase calante nell’ultimo periodo. Leggi su Calcionews24.com

NCulou : Il Barcellona di Koeman deludente contro un Real Valladolid privo di 12 giocatori causa covid e infortuni. L'espuls… - cmdotcom : #Liga: Dembele stende il Valladolid al 90' tra le proteste, Barcellona a -1 dall'Atletico. E sabato c'è il Clasico… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Barcellona, #Messi festeggia le 767 presenze con la maglia blaugrana agganciando #Xavi Prima del match con il #Valladol… - lelele9090 : Guardando Barcellona-Valladolid posso dire che la Juve le prenderebbe anche dal Valladolid, 16esimo in Liga. - WaeelEl : Il Valladolid contro il Barcellona fa contropiedi e uscite palla migliori della Juve ... #BarcaRealValladolid -

Spread the love Penultimo appuntamento della 29esima giornata di Liga e...Commenta per primo Penultimo appuntamento della 29esima giornata di Liga e alle 21 tocca al: i blaugrana di Koeman ospitano al Camp Nou il Reale cercano un altro successo che permetterebbe di portarsi a - 1 dall'Atletico capolista, in vista del Clasico cn il Real ...Il Barcellona agguanta la vittoria al 90' con la rete di Dembélé: grande gol del francese con i blaugrana che vanno a -1 dall'Atletico Madrid ...Liga, Barcellona non molla il campionato LIGA BARCELLONA – Ad una settimana dal Clasico e all’indomani della sconfitta dell’Atletico Madrid capolista, il Barcellona era chiamato alla risposta in casa ...