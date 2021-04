Barbara d’Urso lascia Mediaset?, Dagospia lancia la bomba: “Trattativa con la Rai” (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara d’Urso sta cercando di intavolare una Trattativa con mamma Rai? Questo è quello che ha scritto nero su bianco Dagospia in un lungo editoriale. “Dalle parti di Cologno Monzese, all’indomani della decisione di Piersilvio Berlusconi, ndr di chiudere in anticipo la domenica sera di Barbara d’Urso (programma prodotto dal capo dell’informazione Mediaset, Videonews, Mauro Crippa), la situazione sta degenerando”. Parte così l’articolo in cui vengono citati i tre presunti motivi che spingerebbero Barbara d’Urso a cercare un’alternativa a Mediaset. “Live Non è la d’Urso nell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale 5, regolarmente battuta non solo da ... Leggi su biccy (Di martedì 6 aprile 2021)sta cercando di intavolare unacon mamma Rai? Questo è quello che ha scritto nero su biancoin un lungo editoriale. “Dalle parti di Cologno Monzese, all’indomani della decisione di Piersilvio Berlusconi, ndr di chiudere in anticipo la domenica sera di(programma prodotto dal capo dell’informazione, Videonews, Mauro Crippa), la situazione sta degenerando”. Parte così l’articolo in cui vengono citati i tre presunti motivi che spingerebberoa cercare un’alternativa a. “Live Non è lanell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale 5, regolarmente battuta non solo da ...

Advertising

mattiaLoVaToboy : @blogtivvu Leggetevi questo articolo - misterj1995 : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - M0rd1cch10 : Non so perché in Italia le forze dell'ordine continuino ad affannarsi ad investigare quando ci sono già Gianluigi N… - dennismantovan : RT @mineirapotenza: da Barbara D' Urso a Barbara D' Urss è un attimo #DenisePipitone - Roberta35007 : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News