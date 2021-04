Bambina di 5 anni morta, brutale aggressione: arrestato il patrigno (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora un episodio sconcertante di violenza in India, Bambina di 5 anni morta per una brutale aggressione: arrestato il patrigno. Una Bambina di cinque anni è morta presumibilmente dopo essere stata sottoposta a una brutale aggressione da parte del suo patrigno a Kumbazha, nello stato del Kerala, in India. Purtroppo si tratta solo dell’ennesimo episodio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora un episodio sconcertante di violenza in India,di 5per unail. Unadi cinquepresumibilmente dopo essere stata sottoposta a unada parte del suoa Kumbazha, nello stato del Kerala, in India. Purtroppo si tratta solo dell’ennesimo episodio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Una bambina di 12 anni vuole cambiare sesso. Il padre osa opporsi. Ecco com'è andata a finire. Assurdo...??… - Inanimo_ : RT @matteoduranti10: Ma non vi sembra assurdo che una famiglia che sta cercando una bambina scomparsa da 17 anni deve aspettare una registr… - Danyboy1991 : RT @matteoduranti10: Ma non vi sembra assurdo che una famiglia che sta cercando una bambina scomparsa da 17 anni deve aspettare una registr… - vrtxty : sono passati diciassette anni da quando una bambina è scomparsa, i genitori meritano la verità ora, non a piaciment… - norabbeauty : @ZGravita @AlessandraSegn5 @PieraMaggio Lo so, e trovo che sia vergognoso anche solo pensare di proporre una cosa d… -