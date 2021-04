Balata | puntiamo a Var in Serie B da prossima stagione

(Di lunedì 5 aprile 2021) "Siamo in una nuova fase di difficoltà, speriamo di uscirne al più presto con il piano vaccinale". Così ai microfoni di Radio Anch'io lo sport il presidente della Lega diB, Mauroai ...

Agenzia ANSA

Così ai microfoni di Radio Anch'io lo sport il presidente della Lega di Serie B, Mauroai ... La Var in Serie B? "impulso formidabile da parte del nuovo presidente dell'Aia,di partire ...Così ai microfoni di Radio Anch'io lo sport il presidente della Lega di Serie B, Mauroai ... La Var in Serie B? "impulso formidabile da parte del nuovo presidente dell'Aia,di partire ...C'e' bisogno di un cambio di passo e di ridare slancio a tutto il sistema calcistico italiano". La Var in Serie B? "impulso formidabile da parte del nuovo presidente dell'Aia, puntiamo di partire al p ...