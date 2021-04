Avvocato muore per trombosi a Messina Vaccinato con AstraZeneca | caso segnalato all' Aifa

Advertising

...dopo avere fatto i l vaccino AstraZeneca e la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta per accertare se ci sono delle correlazioni tra la somministrazione del vaccino e il decesso dell'. ...A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate e l', che si occupa di previdenza del lavoro ed assicurativo, è stato prima trasferito al Cefalù e poi a Messina. Anche in questo caso gli esami ...non ce l’ha fatta l’avvocato messinese di 45 anni, aperta una inchiesta 14:12Positivi dopo dosi anti Covid: “Il vaccino protegge dai rischi di morte” 14:07Grave avvocato di 45 anni, caso segnalato ad ...Un avvocato di 45 anni, Mario Turrisi, è morto al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. Originario di Tusa, era stato ricoverato la scorsa notte, dopo essersi sentito male. Era ...