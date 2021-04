Atalanta, Gosens rivela: “Ronaldo rifiutò di darmi la maglia” (Di lunedì 5 aprile 2021) rivelazione shock dell’esterno Gosens: “Dopo Juve-Atalanta Ronaldo ha rifiutato di darmi la maglia, mi sono vergognato” Troppo spesso dai campioni del calcio di oggi ci si aspetta sempre qualcosa che va oltre quelle che sono le loro intenzioni, i loro comportamenti. E’ il caso della testimonianza rilasciata nella sua autobiografia dall’esterno sinistro dell’Atalanta Robin Gosens. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021)zione shock dell’esterno: “Dopo Juve-ha rifiutato dila, mi sono vergognato” Troppo spesso dai campioni del calcio di oggi ci si aspetta sempre qualcosa che va oltre quelle che sono le loro intenzioni, i loro comportamenti. E’ il caso della testimonianza rilasciata nella sua autobiografia dall’esterno sinistro dell’Robin. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

