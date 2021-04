Atalanta, Gosens: "Quella volta che ho chiesto la maglietta a Ronaldo e mi ha detto no..." (Di lunedì 5 aprile 2021) Bergamo - Tra due settimane Robin Gosens dovrebbe incrociare nuovamente Cristiano Ronaldo quando al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta e Juventus in uno scontro chiave nella corsa ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) Bergamo - Tra due settimane Robindovrebbe incrociare nuovamente Cristianoquando al Gewiss Stadium di Bergamo si affronterannoe Juventus in uno scontro chiave nella corsa ...

