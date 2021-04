AstraZeneca: testato su pochissimi anziani e somministrato solo a chi ne ha più di 60 (Di lunedì 5 aprile 2021) Diversi Paesi hanno stabilito che il vaccino di AstraZeneca potrà essere somministrato solo a soggetti over 60. Eppure la sperimentazione ha coinvolto quasi esclusivamente i giovani. Era solo febbraio – meno di due mesi or sono – quando l’Agenzia italiana per il Farmaco, meglio conosciuta come Aifa, approvava il vaccino anglo svedese AstraZeneca anche per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 aprile 2021) Diversi Paesi hanno stabilito che il vaccino dipotrà esserea soggetti over 60. Eppure la sperimentazione ha coinvolto quasi esclusivamente i giovani. Erafebbraio – meno di due mesi or sono – quando l’Agenzia italiana per il Farmaco, meglio conosciuta come Aifa, approvava il vaccino anglo svedeseanche per L'articolo proviene da Leggilo.org.

