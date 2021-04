AstraZeneca, l?Italia valuta limiti di età ma non per il richiamo. Speranza pronto a rivedere le categorie, la decisione finale è di Aifa (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa farà l?Italia? La domanda è pesante, perché la revisione delle raccomandazioni di Ema su AstraZeneca influenza il mese di aprile, quello che doveva segnare... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa farà l?Italia? La domanda è pesante, perché la revisione delle raccomandazioni di Ema suinfluenza il mese di aprile, quello che doveva segnare...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - RinoSimeoni : RT @Epalermo2020: Nel mondo #AstraZeneca viene sospesa, per l’Italia no è sicuro tanto i morti di vaccino non contano. #nessunacorrelazione… - Epalermo2020 : Nel mondo #AstraZeneca viene sospesa, per l’Italia no è sicuro tanto i morti di vaccino non contano.… -