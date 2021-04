AstraZeneca | l?Italia valuta limiti di età ma non per il richiamo Speranza pronto a rivedere le categorie | la decisione finale è di Aifa

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - giovann58134961 : AstraZeneca, avvocato ricoverato a Messina, due settimane fa il vaccino. L'autopsia: emorragia cerebrale… - giovann58134961 : che strano, lui era così felice di ricevere il vaccino! AstraZeneca, avvocato ricoverato a Messina, due settimane f… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca lItalia

ilmessaggero.it

...ll'e dell'Unione, hanno promesso che faranno il possibile, nel caso di Pfizer si è rimarcato che'azienda ha distribuito anche oltre i parametri dei contratti , per quanto riguarda...Con il nuovo decreto Covid ,torna ad essere zona rossa e arancione per buona parte del ... Quando serve'autocertificazione ... FACT CHECKING: casi di trombosi e decessi. La verità ...Con l’inizio di marzo dovevano arrivare oltre 100mila dosi da AstraZeneca, invece il colosso anglosvedese ... E tanto basta per capire gli effetti sulla macchina vaccinale del Lazio, prima in Italia ...Nel governo c’è la consapevolezza che venerdì ci sia stato un rallentamento nella distribuzione dei vaccini ma in questi giorni ci sono state delle interlocuzioni con le Regioni e ora c’è la convinzio ...