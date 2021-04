Assalto di Pasqua al bancomat di Ambra: bottino 40 mila euro (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si sono fermati neppure nella notte fra Pasqua e Pasquetta. Un commando di almeno tre persone ha dato l'Assalto al bancomat della filiale di Chiantibanca di Ambra e se ne è scappato con un bottino ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si sono fermati neppure nella notte frae Pasquetta. Un commando di almeno tre persone ha dato l'aldella filiale di Chiantibanca die se ne è scappato con un...

Advertising

andreaagostinia : RT @AnsaLiguria: Covid: a Pasqua sanzionate 42 persone in provincia Genova. Non c'è stato assalto a spiagge e sentieri. Anche oggi controll… - infoitinterno : Pasqua in zona rossa, i milanesi non rinunciano al relax al parco ma nessun assalto - AnsaLiguria : Covid: a Pasqua sanzionate 42 persone in provincia Genova. Non c'è stato assalto a spiagge e sentieri. Anche oggi c… - symmygirasole : RT @doctorgis84: In questi giorni, in barba alla #zonarossa, le Eolie sono state prese d'assalto. Le #Eolie, una delle mete più costose in… - chiara_ansaldi : RT @doctorgis84: In questi giorni, in barba alla #zonarossa, le Eolie sono state prese d'assalto. Le #Eolie, una delle mete più costose in… -