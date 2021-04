Ascolti tv domenica 4 aprile | Risorto | Il borgo dei borghi | Zoo – Un amico da salvare

(Di lunedì 5 aprile 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda il film. Su Canale 5 il film Zoo – Unda. Su Rai 2 la serie 911. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre il confine del mare. Su Rai 3 il programma Ildeicon Camila Raznovich. Su Rete 4 il film Baciato dalla fortuna. Su La7 il film Sette anni in Tibet. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 42021, prima serata I dati ...

Advertising

chetempochefa : Ancora grandi ascolti per Che Tempo Che Fa con 3 milioni di telespettatori e l'11% di share, con un picco di quasi… - AgoCannella : @MikyS03 Domenica Live attualità fine ???? Domani vedremo gli ascolti previsioni? - napoliforever89 : E vediamoci il ritorno di barbara alla domenica pomerigio,e speriamo in buon ascolti,però che palle anche di pasqua… - davided81 : Un pò mi spezza comunque questa cosa del ti tolgo dalla prima serata perchè gli ascolti sono imbarazzanti ma ti rim… - CorneliaHale94 : Da @antoniogenna Settimana n°13/2021 Da domenica 28/3 a sabato 3/4/2021 - media settimanale prima serata TV2000:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica

Su Rai1, in contemporanea, c'è ovviamenteIn , trasmissione regina deglidi una delle fasce a più alta percentuale di share della settimana. E la D'Urso ha pensato bene di ......potranno godersi di unadi meritato riposo dopo l'ultimo appuntamento super seguito. Ancora una volta, infatti, Che tempo che fa ha registrato un ottimo risultato in termini dicon 3 ...L’appuntamento domenicale con Domenica Live si è esteso ... Ma non è bastato a fermare Paolo Brosio, che anzi ha chiesto di venire ascoltato perchè aveva delle cose da dire. (Formatonews) Ne parlano ...Tra pochi giorni Anna Marcacci compirà 100 anni e, arzilla più che mai, è stata inviata da Barbara d’Urso a Domenica Live nella puntata di ... In studio gli ospiti sono rimasti ad ascoltare la donna, ...