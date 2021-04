Arrestato | scarcerato e riarrestato | droga e munizioni in casa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Varcaturo hannoper detenzione dia fini di spaccio e detenzione abusiva diPatrizio Formato, 33enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri stanno percorrendo via reginelle e notano il 33enne che passeggia con un sacchetto tra le mani. Formato vede i carabinieri e getta la busta con la speranza di non essere visto, accelera il passo in direzione della propria auto ma i carabinieri lo bloccano. Recuperato il sacchetto: all’interno 344 grammi di marijuana, 51 cartucce calibro 7,63X25 mm Mauser e 1 passamontagna. Formato – giàdai carabinieri di Pozzuoli lo scorso 24 marzo – è stato condotto al carcere in attesa di giudizio L'articolo proviene da Anteprima24.it.