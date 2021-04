Arrestato il nuovo boss di Cosa nostra | gestiva dagli affari dal Brasile | tradito dal pranzo di Pasqua

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ildicon la famiglia è stato fatale a , ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito ine che era tornato in città per i giorni ...

Advertising

repubblica : Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss manager di Cosa nostra: Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singap… - NicolaMorra63 : Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss di #CosaNostra, Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singapore al… - carlosibilia : Investiva nel mondo i soldi sporchi dei clan.Grazie alla professionalità e all’impegno dei @_Carabinieri_ ,Giusepp… - Rosyfree74 : RT @NicolaMorra63: Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss di #CosaNostra, Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singapore al Brasi… - maximone816 : RT @NicolaMorra63: Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss di #CosaNostra, Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singapore al Brasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato nuovo

Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a , ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito in Brasile e che era tornato in città per i giorni ...... hanno consentito, dopo l'arresto di Settimo Mineo nell'operazione Cupola 2.0, di individuare il presuntoreggente del mandamento mafioso Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso", l'uomodai ...(ANSA) - PRISTINA, 05 APR - Vjosa Osmani è il nuovo presidente del Kosovo ... dallo scorso novembre esercitava ad interim le funzioni di Capo dello stato dopo l'arresto del presidente uscente Hashim ...07:29Retata di mafia a Palermo, preso Calvaruso il nuovo boss di Pagliarelli: gestiva gli affari dal Brasile 07:10VIDEO|Colpo al mandamento mafioso “Pagliarelli”: 5 arresti 07:10Covid19, impennata dei ...