NicolaMorra63 : Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss di #CosaNostra, Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singapore al… - repubblica : Palermo, arrestato all’aeroporto il nuovo boss manager di Cosa nostra: Giuseppe Calvaruso. Gestiva affari da Singap… - carlosibilia : Investiva nel mondo i soldi sporchi dei clan.Grazie alla professionalità e all’impegno dei @_Carabinieri_ ,Giusepp… - Tele_Nicosia : Arrestato il boss di Cosa Nostra che gestiva gli ‘affari’ dal Brasile - andreaagostinia : RT @Agenzia_Dire: Nel mandamento di Pagliarelli la #mafia si sostitutiva allo Stato. -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato boss

'Tradito' dal pranzo di Pasqua . IlGiuseppe Calvaruso , ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli e da tempo in Brasile , è statoal rientro a Palermo per i giorni di festa per poi partire per l'...... è statoal rientro a Palermo per i giorni di festa. I carabinieri lo hanno fermato ... Calvaruso sarebbe diventato il reggente del "mandamento" mafioso di Pagliarelli dopo l'arresto del...Appena rientrato in Italia dal Brasile per la Pasqua i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Calvaruso ... Cosa nostra puntava sul giovane boss per rilanciare i grandi affari internazionali. Con lui ...Il boss Giuseppe Calvaruso Per i carabinieri, Calvaruso sarebbe diventato il reggente del “mandamento” mafioso di Pagliarelli dopo l’arresto del boss Settimo Mineo, finito in cella due anni fa. Mineo ...