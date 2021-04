Arianna Cirrincione | compleanno senza Andrea Cerioli | messaggio prima dell’Isola dei Famosi

(Di lunedì 5 aprile 2021)festeggia il: ildella nuova puntatadei2021.ha festeggiato ilil fidanzatoche si trova all’Isola dei2021 come concorrente. Oggi, lunedì 5 aprile,ha compiuto 26 anni e ha festeggiato in famiglia come ha mostrato L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Sin dai primi giorni, Cerioli si è lasciato andare ad uno sfogo davanti alle telecamere ammettendo di sentire la mancanza della famiglia e della fidanzata. Pur non essendo in ...replica alle critiche Giovedì scorso la conduttrice Ilary Blasi ha dato la possibilità ad Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi di parlare con la sua fidanzata. ...Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli, lui lascia l'Isola dei Fasmosi 2021 per tornare da lei? Dedica a sorpresa per il ...Andrea Cerioli in crisi all'Isola dei Famosi 2021: l'ex tronista si ritirerà? A dargli la scossa potrebbe essere la fidanzata Arianna Cirricincione.