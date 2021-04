Apuane, alpinista cade per 200 metri: fratture e principio di ipotermia, salvato di notte (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervento ieri sera del personale della stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano nel gruppo del monte Tambura , sulle Apuane, per soccorrere un alpinista di 37 anni infortunatosi ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervento ieri sera del personale della stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano nel gruppo del monte Tambura , sulle, per soccorrere undi 37 anni infortunatosi ...

