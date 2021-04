Anziano Legato al Letto Per “Mancanza di Operatori”, Denunciata La Casa di Riposo di Pianezza (Di lunedì 5 aprile 2021) La direzione di una Casa di Riposo di Pianezza, in provincia di Torino, è stata Denunciata per maltrattamenti nei riguardi di un Anziano ospite, che veniva Legato al Letto e ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 aprile 2021) La direzione di unadidi, in provincia di Torino, è stataper maltrattamenti nei riguardi di unospite, che venivaale ...

Advertising

gazzettamantova : Anziano legato al letto nella Rsa, il video diffuso dai parenti: 'Non ce la faccio, qui è chiuso' La procura di Tor… - solops : Anziano legato al letto in una Rsa di Pianezza, la denuncia di un medico ai carabinieri - GINA32451015 : RT @quotidianopiem: Anziano legato al letto in una Rsa di Pianezza, la denuncia di un medico ai carabinieri - quotidianopiem : Anziano legato al letto in una Rsa di Pianezza, la denuncia di un medico ai carabinieri -