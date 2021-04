Anticipazioni Isola dei famosi, lunedì 5 aprile: colpi di scena e l’eliminazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Anticipazioni Isola dei famosi, puntata di lunedì 5 aprile: chi sarà l’eliminato di questo settimo appuntamento? Questa sera, lunedì 5 aprile, andrà in onda, in questo giorno di festa, una nuova puntata de L’Isola dei famosi, esattamente la settima di questa nuova edizione del reality, iniziato qualche settimana fa. Il programma condotto da Ilary Blasi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 aprile 2021)dei, puntata di: chi sarà l’eliminato di questo settimo appuntamento? Questa sera,, andrà in onda, in questo giorno di festa, una nuova puntata de L’dei, esattamente la settima di questa nuova edizione del reality, iniziato qualche settimana fa. Il programma condotto da Ilary Blasi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SerieTvserie : Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della settima puntata, in onda dalle ore 21:45 - tvblogit : Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della settima puntata, in onda dalle ore 21:45 - infoitcultura : Verissimo Anticipazioni: ospiti della Puntata i tre opinionisti de L'Isola dei Famosi - Tomm4soZorzi : RT @isabenanti: Sono così nera per le anticipazioni di #Amici20 che proprio non riesco a concentrarmi su questi che si scannano per i conch… - iobasitahh : #isola #Amicispoiler comunque ieri sera a causa delle anticipazioni della puntata di amici non so riuscita a seguire mezzo minuto dell’isola -