Anticipazioni Daydreamer dal 5 al 9 aprile | Yigit continua a sabotare il lavoro di Sanem

(Di lunedì 5 aprile 2021) La programmazione dila messa in onda diche viene trasmessa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Andiamo allora a vedere lee le trame dinella settimana dal 5 al 9. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: le trame della settimana - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem perde la memoria? - infoitcultura : Daydreamer domenica 4 aprile: trama e anticipazioni di oggi-La5 - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 5 aprile 2021: Sanem ha un piano diabolico, Can in pericolo! - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: un uomo pagato da Yigit denuncia Sanem - #Daydreamer #anticipazioni: #pagato -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Daydreamer

lunedì 5 aprile: colpo di scena tra Can e Sanem, cosa accadrà nella puntata. È una delle storia d'amore più amate della tv. Parliamo di quella tra Can Divit e Sanem Aydin, i ...- Le ali del sogno, puntate straniere: Sanem ha un incidente e finge di perdere la memoria Nelle puntate turche diil lieto fine per Can e Sanem dovrà attendere ancora un po'. Dopo l'incidente del personaggio interpretato da Can Yaman infatti Sanem farà di tutto per aiutarlo a recuperare la memoria e ...Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 5 al 9 aprile. Anticipazioni Daydreamer lunedì 5 ...Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 5 aprile 2021. Che cosa vedremo nella replica della prima stagione della soap spagnola su Rete 4 alle ...