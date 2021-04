Andrea Zelletta vittima di un tentato furto e aggressione | “Hanno cercato di aprirmi lo sportello e di derubarmi”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo Tina Cipollari anchescippato dai ladri Giorni fa l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha raccontato di essere statadi un, il suo borsello, mentre si trovava in un bar di Ostia. A distanza di una settimana un altro ex volto del dating show di Maria De Filippi è statodei ladri. Stiamo parlando dell’ex tronista ed ex gieffino. Quest’ultimo ha raccontato che tre uomini si sono avvicinati a lui per cercare di sottrargli con la forza il borsello. Ma non è finita qui, perché venerdì un passante ha anchedi aggredire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha raccontato il fidanzato di Natalia Paragoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ...

Advertising

chanathchai : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta ?? - Alfonsinacusan2 : @pierpaolopretel Ciao e complimenti per il tuo percorso nella casa...continuano i rapporti con i ragazzi del gf. A… - GinevraT5 : 'Rosy con chi hai legato di più?' 'Zelletta..va be Dayane, Samantha, Matilde....(suggerimento di Andrea) Stefania,… - hotd_goodm : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta ?? - AlcibiadeEroe : Andrea Zelletta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Leggi anche >>>, svela i dettagli dell'aggressione: salvo per "miracolo" Ana Mena, i lati irresistibili baciati dal sole: è meravigliosaL'ex gieffino e noto influencersi espone per la prima volta in merito all'aggressione subita nell'ultimo periodo. Il celebre ventiseienne di origini pugliesi,, divenuto ancor più popolare in ...Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. . Nella giornata di s ...(SoloGossip.it) POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO> > > Andrea Zelletta, subita una gravissima aggressione: racconto terribile. Ilary Blasi: “E’ così bello il profumo dei bimbi piccoli”. Mamma di ...