Amici, Anna Pettinelli furiosa con Aka7even: “Tappati quella bocca, sono inca**ata nera” (Di lunedì 5 aprile 2021) Anna Pettinelli delusa del comportamento di Aka7even Venerdì pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del daytime di Amici 20. E proprio in quell’occasioni i telespettatori hanno avuto modo di vedere Anna Pettinelli particolarmente arrabbiata. Ad oggi la speaker radiofonica di RDS non era mai apparsa, forse solo durante la sua partecipazione a Temptation Island. Al centro della discussione il Serale del talent show di Maria De Filippi e le lamentele che il ragazzo ha fatto verso la sua professoressa di canto. Infatti, quest’ultima ha ascoltato gli sfoghi dell’allievo dove dentro la casetta ne ha dette di tutto e di più alla prof. Così Per questo motivo la donna ha voluto fortemente un incontro col diretto interessato: “sono ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 aprile 2021)delusa del comportamento diVenerdì pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del daytime di20. E proprio in quell’occasioni i telespettatori hanno avuto modo di vedereparticolarmente arrabbiata. Ad oggi la speaker radiofonica di RDS non era mai apparsa, forse solo durante la sua partecipazione a Temptation Island. Al centro della discussione il Serale del talent show di Maria De Filippi e le lamentele che il ragazzo ha fatto verso la sua professoressa di canto. Infatti, quest’ultima ha ascoltato gli sfoghi dell’allievo dove dentro la casetta ne ha dette di tutto e di più alla prof. Così Per questo motivo la donna ha voluto fortemente un incontro col diretto interessato: “...

