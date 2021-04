Amici 20, Tommaso Stanzani le parole dopo l’eliminazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Tommaso Stanzani è stato eliminato da Amici di Maria De Filippi e, nel giro di poche ore, ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo profilo Instagram, che ha usato per salutare i follower e ringraziare i professionisti. Ma non solo, il ballerino ha espresso quanto avvenuto nel corso della serata ribadendo che, nonostante l’eliminazione, lui è comunque felicissimo. Ecco cos’ha detto. Le parole di Tommaso Stanzani “Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco – ha riferito Tommaso Stanzani – Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. Ringrazio tutti i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 aprile 2021)è stato eliminato dadi Maria De Filippi e, nel giro di poche ore, ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo profilo Instagram, che ha usato per salutare i follower e ringraziare i professionisti. Ma non solo, il ballerino ha espresso quanto avvenuto nel corso della serata ribadendo che, nonostante, lui è comunque felicissimo. Ecco cos’ha detto. Ledi“Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco – ha riferito– Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. Ringrazio tutti i ...

