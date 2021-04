Amici 20 | gli «strani souvenir» che Rosa si è portata a casa dopo l' eliminazione

(Di lunedì 5 aprile 2021)Di Grazia non era di certo tra le favorite di questa edizione di, ma la suaha sicuramente causato un po' di malumore tra i telespettatori che la sostenevano. La ballerina, che è stata una dei due eliminati della terza puntata del serale del talent show di Maria De Filippi, ha perso il ballottaggio contro il suo fidanzato Deddy e ha dovuto abbandonare la casetta in cui tutti gli allievi della scuola hanno convissuto per tutti questi mesi. Un addio abbastanza doloroso che la ragazza ha voluto raccontare nella giornata di ieri nel corso di una live a cui hanno assistito molti dei suoi fan.Di Grazia e i «bizzarri» che si èDurante la diretta,ha anche risposto ad alcune domande dei suoi ...

Advertising

AmbCina : Un sincero augurio di buona Pasqua a tutti gli amici! - ladyonorato : Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni… - trash_italiano : L’edizione di Amici nel caso in cui gli spoiler fossero veri: - AndreaEttori : Gli amici non avevano avvertito dagli USA di questo??? #Trump - wishvloujs : ma sono l’unica c???gli???n??? che è rimasta a casa invece che vedersi con gli amici? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici gli

Attorno a una tavola da pranzo consi è invece rilassato Luis Muriel dopo la doppietta ai danni dell'Udinese.... salute o necessità e non è concesso andare a trovare parenti o. E' invece sempre possibile ... Le scuole sono in presenza fino alla prima media mentre è prevista la didattica a distanza per...Beatrice Marchetti è una modella italiana , molto apprezzata tra gli addetti ai lavori. Beatrice è annunciata come nuova concorrente de ...Lo scorso sabato sera gli eliminati sono stati due, come di consueto. Il primo ad andare via dal programma è stato Tommaso, appartenente alla squadra della maestra Alessandra Celentano e del ...