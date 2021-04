Amici 20 | Alessandra Celentano contro il serale | il like che infiamma la rete

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 aprile 2021) Quando ormai manca poco alla messa in onda del terzodi20 è in corso una nuova polemica mediatica, che vede l’insegnantesostenere delle critiche social mosseil talent. La querelle del momento nasce con alcuni internauti, i quali contestano quanto prevedono le anticipazioni tv giunte indel nuovodel talent, circa l’eliminazione di un membro della squadra capeggiata dallae Rudy Zerbi. Contestazioniil programma e il relativo sistema di votazioni previsto al, che lacondivide in pieno. O almeno, questo è stando ad un gesto social dell’insegnante di danza classica, di cui vi parliamo nel nostro ...