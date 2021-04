Amato ex del GF Vip nuovo concorrente all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione (Di lunedì 5 aprile 2021) Nelle prossime ore sono pronte ad approdare due nuove naufraghe all’Isola dei Famosi. Si tratta della campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. A darne ufficialmente l’annuncio sono stati i canali social del reality dopo L’indiscrezione di alcuni giorni fa. Ignazio Moser all’Isola dei Famosi? A quanto pare però potrebbero non essere le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 aprile 2021) Nelle prossime ore sono pronte ad approdare due nuove naufraghedei. Si tratta della campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. A darne ufficialmente l’annuncio sono stati i canali social del reality dopodi alcuni giorni fa. Ignazio Moserdei? A quanto pare però potrebbero non essere le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Fontana3Lorenzo : In questo giorno del 2005, tornava alla casa del Padre un gigante della fede, traghettatore della Chiesa tra due se… - borghi_claudio : @boletusatanas @TimoneDi @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Peggio.… - petitoblu : RT @annarosacosta: Sarò sempre orgogliosa di essere stata dalla parte di uomini e professionisti come Gigi #Simoni, uno di quelli a cui la… - FrancescoDark : RT @annarosacosta: Sarò sempre orgogliosa di essere stata dalla parte di uomini e professionisti come Gigi #Simoni, uno di quelli a cui la… - elklough : Si parla di finanza e lo scout cancra il servizio alla mondina del falso suffragio, gran cispadano e Noialtri che a… -