Amanda Seyfried, la malattia: "Prendo medicine da anni" | Il racconto Amanda Seyfried ha parlato della sua malattia. "Prendo medicine da anni", il racconto dell'attrice è incredibile. La star americana Amanda Seyfried ha recitato in film di successo come Mamma mia! e Dear John. Proprio in quest'ultimo veste i panni Savannah, la ragazza che il soldato John (interpretato da Channing Tatum) ama ma che non può avere. Il film, ispirato ad un celebre romanzo dello scrittore Nicholas Sparks, è uscito nel 2010 per la regia dello svedese Lasse Hallström. L'attrice ha raccontato della malattia di cui soffre ormai da anni. "Prendo medicine da 11 anni".

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Seyfried Dear John: le differenze principali tra film e libro ... anche se ci sono molte differenze tra libro e film , e racconta la storia d'amore tra John Tyree e Savannah Lynn Curtis, interpretati da Channing Tatum e Amanda Seyfried. Nel libro Alan è il ...

Film candidati agli Oscar 2021: dove vederli in streaming Mank di David Fincher Candidato a 10 Oscar : miglior film, miglior regista, miglior attore a Gary Oldman, migliore attrice non protagonista ad Amanda Seyfried, migliore fotografia, migliore colonna ...

Amanda Seyfried, 15 film dell'attrice candidata agli Oscar 2021 Sky Tg24 Dear John: le differenze principali tra film e libro Savannah (Amanda Seyfried) legge una lettera in una scena del film Dear John Nel libro Alan è il fratello di Tim, non suo figlio, e quest'ultimo è affetto da melanoma, non ha la leucemia.

“Dear John”, stasera in Tv il dramma sentimentale con Amanda Seyfried Nei mesi di licenza torna a casa e passa le giornate sulla spiaggia a surfare. Un giorno incontra Savannah (Amanda Seyfried) e se ne innamora perdutamente. I due trascorrono insieme i giorni che li ...

