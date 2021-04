Altro che 500mila al giorno. Piano vaccini in alto mare (serve il doppio delle dosi) (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Altro che 500mila al giorno: il Piano vaccini arranca, perché le dosi non bastano. Aumentano i punti vaccinali (adesso sono 2.105), il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, fa distribuire tutte le dosi di vaccino che arrivano eppure i numeri non tornano. Ad aprile arriveranno otto milioni di dosi ma i presidenti di Regione ne chiedono il doppio per arrivare alla soglia delle 500mila vaccinazioni quotidiane richieste da Figliuolo. E nel frattempo l’Unione europea annuncia di aver “militarizzato” le fabbriche di vaccini con un sistema di controllo per evitare l’exporto dei medicinali all’estero. Il punto però è che si rispettino gli accordi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr –cheal: ilarranca, perché lenon bastano. Aumentano i punti vaccinali (adesso sono 2.105), il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, fa distribuire tutte ledi vaccino che arrivano eppure i numeri non tornano. Ad aprile arriveranno otto milioni dima i presidenti di Regione ne chiedono ilper arrivare alla sogliavaccinazioni quotidiane richieste da Figliuolo. E nel frattempo l’Unione europea annuncia di aver “militarizzato” le fabbriche dicon un sistema di controllo per evitare l’exporto dei medicinali all’estero. Il punto però è che si rispettino gli accordi ...

NetflixIT : Fai il primo passo. Ti colpisce. Ti innamori. Passate tutto il tempo insieme. Non parli d’altro agli amici. E poi d… - AlbertoBagnai : @sherpa810 Spero sia chiaro il punto. Finché diceva roba così: - AntoVitiello : Gol pesantissimo di #Hauge nel finale, che evita un altro Ko casalingo del #Milan. Ma troppi errori da parte dei ro… - morrissey700 : RT @DeVerdinis: @Ariachetira @RimmelD2020 Tolto il fatto che cammini sulle acque e moltiplichi pani e pesci, altro non ho rilevato... - cateee___ : VABBÈ QUINDI OGGI SE CERCA DE SOPRAVVIVE SOLO PER LE 13 DI DOMANI(tanto già se sa che sarà un incontro con qualche… -