Alta tensione a Chicago | la polizia uccide un 13enne ispanico Gli agenti | «Era armato» | oggi il video delle bodycam

A Chicago la polizia ha ucciso un ragazzino di origini ispaniche di 13 anni durante quello che gli agenti hanno definito «uno scontro armato». La vittima si chiamava Adam Toledo, era scomparso da casa da alcuni giorni finché la mattina del 29 marzo scorso è stato colpito a morte, dopo essere stato inseguito da un agente nel quartiere di Little village, nella zona ovest della città a prevalenza latino-americana. Secondo le ricostruzioni della polizia, Toledo sarebbe stato armato in compagnia di un 21enne che è stato arrestato, mentre lui è stato colpito al petto durante una sparatoria. Il poliziotto è stato sospeso temporaneamente dal servizio, mentre la rabbia della comunità ispanica è esplosa anche con crescenti episodi di violenza contro la polizia.

