Allegri ha già detto sì alla Juventus

Il futuro di Andrea Pirlo sarà scritto mercoledì contro il Napoli. In caso di sconfitta può tornare con prepotenza il nome di Allegri. Ha fatto strabuzzare tutti la notizia dell'incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli. I due hanno guardato insieme il derby di Torino nella villa del presidente di Forte dei Marmi. L'indiscrezione lanciata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Allegri già Juventus, cosa non va. Sconcerti: i problemi maggiori a centrocampo. Si ricomincerà senza Pirlo Per adesso una in meno rispetto all'ultimo Allegri e tre in meno di Sarri. C'è l'affermazione di ... Credo tornerà competitiva già la prossima stagione. E qui siamo all'ultimo punto: con o senza Pirlo? ...

Filo diretto Agnelli - Allegri, tutta la verità: gli incontri, i dubbi del presidente, il ruolo di Max LA SUGGESTIONE - Ma il ruolo di Allegri sarebbe quindi solo quello di amico - consigliere? Forse sì, è comunque già parecchio. Perché per immaginare un ritorno di Allegri in panchina dovrebbe ...

LA SUGGESTIONE - Ma il ruolo di Allegri sarebbe quindi solo quello di amico - consigliere? Forse sì, è comunque già parecchio. Perché per immaginare un ritorno di Allegri in panchina dovrebbe ...