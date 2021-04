Alla ricerca dell’opera infinita per la cura del territorio

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 aprile 2021) Uno dei momenti più importanti della criticafondazione del sapere è la coscienza per cui l’opposizionemetafisica, che di quel sapere costituirebbe l’orizzonte giustificativo più abbracciante, può risolversi in una riaffermazione capovolta dello stesso schema metafisico. COME AVVERTIVA già Heidegger, contrapporre semplicemente la differenza all’universale, il marginale a ciò che sta al centro, può risolversi in un gioco delle parti che – invece di prospettare un’uscita dmetafisica – non farebbe altro che riaffermarla sotto mentite spoglie. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.