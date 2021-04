Ajax-Roma, Europa League 2021: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Torna questa settimana l’Europa League di calcio 2021, con i quarti di finale che vedranno in campo la Roma di Paulo Fonseca, unica italiana rimasta nel panorama continentale, che se la vedrà con l’Ajax in una sfida da non fallire per sperare nella semifinale. Il match si svolgerà giovedì, 8 aprile 2021, a partire dalle ore 21, presso la Amsterdam ArenA della capitale olandese, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Tv8, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. programma Ajax-Roma Europa League calcio 2021 Giovedì 8 aprile 2021 Ore 21 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Torna questa settimana l’di calcio, con i quarti di finale che vedranno in campo ladi Paulo Fonseca, unica italiana rimasta nel panorama continentale, che se la vedrà con l’in una sfida da non fallire per sperare nella semifinale. Il match si svolgerà giovedì, 8 aprile, a partire dalle ore 21, presso la Amsterdam ArenA della capitale olandese, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Tv8, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.calcioGiovedì 8 aprileOre 21 ...

