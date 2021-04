Addio alla censura sui film in Italia (finalmente): che cosa cambia ora per il cinema italiano (Di lunedì 5 aprile 2021) «Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti». L’annuncio arriva dal ministro della cultura, Dario Franceschini. Attraverso la firma di un decreto, il ministro ha istituito la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale cinema del Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche da parte degli operatori. L’intervento ai sensi della Legge cinema introduce il sistema di classificazione e supera definitivamente la possibilità di censurare le opere cinematografiche: non è infatti più previsto il divieto assoluto di ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) «Abolita latografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti». L’annuncio arriva dal ministro della cultura, Dario Franceschini. Attraverso la firma di un decreto, il ministro ha istituito la Commissione per la classificazione delle operetografiche presso la Direzione Generaledel Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle operetografiche da parte degli operatori. L’intervento ai sensi della Leggeintroduce il sistema di classificazione e supera definitivamente la possibilità dire le operetografiche: non è infatti più previsto il divieto assoluto di ...

Agenzia_Ansa : Addio a Robert Mundell, il premio Nobel per l'economia è morto 'nella sua amata Italia'. Il suo pensiero ha dato un… - capuanogio : ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più.… - AngeloR54671811 : RT @FrancoScarsell2: Cinema, addio per sempre alla censura.”E’ stato superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva allo St… - pama_dei : @Amaccagno66Anna Più che altro i Ferragnez hanno detto addio alla privacy ! ( apparentemente). - Amaccagno66Anna : Con i Ferragnez abbiamo detto addio alla privacy -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla LG, addio agli smartphone: non è più conveniente. Punta su auto elettriche e smart home LG Electronics dice addio al mercato dei telefonini. Il gruppo coreano vuole "f ocalizzare maggiori risorse in altre ...nelle tlc servirà all'azienda coreana "per sviluppare tecnologie legate alla ...

Amici 20, Lorella Cuccarini: "Se fossi stata giudice non avrei eliminato Tommaso" Durante la terza puntata di Amici Serale , il giovane ballerino bolognese Tommaso Stanzani ha dovuto dire addio alla scuola . Un'eliminazione, quel giovane danzatore che ha suscitato molto clamore, dando via a feroci polemiche da parte del pubblico nei confronti della giura , composta da Stefano De ...

Covid, addio alla maestra Isabella Youtvrs CM.IT | Calciomercato Juventus, rebus Dybala: vuole rimediare in campo Paulo Dybala freme: l'errore di casa McKennie lo ha distrutto e vuole rimediare in campo. Il suo futuro alla Juventus è ancora un rebus ...

Inter, Ranocchia e Kolarov verso l’addio, idea Maksimovic Per l’ex Bari sarebbe una svolta epocale considerando i 10 anni di militanza nell’Inter, con due parentesi alla Samp e all’Hull City. Il serbo invece avrebbe una clausola di rinnovo nel contratto ala ...

