Acquisto della casa | aumenta la percentuale di chi vuole spendere meno di 120mila euro

MILANO – L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la disponibilità di spesa per l'Acquisto della casa a Gennaio 2021. L'effetto della pandemia inizia a farsi sentire sulla capacità di spesa; c'è infatti maggiore prudenza e nonostante il desiderio di acquistare la casa sia sempre vivo, cresce la percentuale di chi vuole destinare a questo Acquisto capitali più contenuti. La maggiore concentrazione della disponibilità di spesa si rileva ancora nella fascia più bassa, fino a 119 mila € (26,3%). Segue con il 23,1% la fascia tra 120 e 169 mila € e con il 22,0% il range compreso tra 170 a 249 mila €. Rispetto alla media delle grandi città si discostano: Roma e Milano, dove la maggioranza delle richieste riguarda ...

