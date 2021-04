A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Di lunedì 5 aprile 2021) (Teleborsa) – A, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,84%, a 33.432 punti; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.055 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,95%); come pure, positivo l’S&P 100 (+0,97%). Beni di consumo secondari (+1,51%), beni industriali (+1,08%) e beni di consumo per l’ufficio (+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -1,27%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti di, Wal-Mart (+2,20%), Walgreens Boots Alliance (+1,73%), Home Depot (+1,72%) e Boeing (+1,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni a -1,05%. Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+5,17%), American Airlines (+2,75%), ...

MILANO - Tesla protagonista alla riapertura di, con la creatura di Elon Musk posizionata per un buon rialzo grazie agli ultimi dati sulle consegne pubblicati. Fin dal pre - mercato americano, le azioni si sono messe in evidenza con un ...MILANO - I listini globali, in assenza di riferimenti in Europa, sono orientati al rialzo dopo i dati di venerdì scorso del lavoro americano , migliori delle aspettative. I future susono in positivo dopo i guadagni che si sono registrati in Asia. Anche sul mercato obbligazionario si è arrestato il flusso di vendite che si era registrato nelle ultime sedute e il ...Il mese di aprile è previsto brillante dagli esperti, che pronosticano una robusta ripresa economica. La media di nuove vaccinazioni giornaliere oltre i 3 milioni. Tra i titoli da seguire Tesla e Game ...Apertura positiva per Wall Street con l'indice Dow Jones che guadagna lo 0,80% a 33.417,41 punti. Positivi anche il Nasdaq che sale dello 0,85% a 13.589,94 punti e lo S&P in aumento dello 0,77% a ...