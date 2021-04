A Centovetrine era Serena Ecco Sara Zanier oggi | età | altezza | peso | ex compagno attore | la figlia

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 5 aprile 2021)si è distinta come ballerina ed è stata letterina di Passaparola. Il pubblico però la ricorda più per le sue avventure da attrice. Sono tante le soap in cui ha lavorato e la più memorabile resta, dove ha vestito i panni diBassani (la misteriosadi Carol Grimani e Roberto Castelli). Qualche anno fa abbiamo anche conosciuto sua sorella Manuela a X Factor 10.si è conclusa nel 2016, lasciando un vuoto tra gli affezionati telespettatori di Canale 5. Perciò gli stessi si chiedono spesso che fine abbiano fatto i personaggi che li hanno appassionati per tanti anni. Cosa fa ora e com’è diventata, ex volto diBassani? Cerchiamo di scoprire insieme come si svolge ...