A Canneto sull'Oglio i nuovi uffici del servizio fitosanitario (Di lunedì 5 aprile 2021) L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha inaugurato a Canneto sull'Oglio (Mantova), insieme al sindaco Nicolò Ficicchia, i nuovi uffici del servizio fitosanitario regionale. L'ufficio di Canneto, che è stato infatti infrastrutturato con reti tecnologiche regionali, ospita 4 Ispettori fitosanitari. Il comodato gratuito è di 10 anni rinnovabile. Il Distretto vivaistico Canneto (Mantova) conta 150 vivai per un totale di 1500 ettari e 3.750.000 piante in produzione. Ogni anno vengono effettuate 120 spedizioni da 40.000 piante verso l'estero. "Vogliamo proteggere le piante lombarde – ha sottolineato Rolfi – promuovendo il commercio sicuro. Il fitosanitario è una delle sfide ...

