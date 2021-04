83enne muore un'ora inoculazione vaccino la Procura di Lanciano ha aperto indagine (Di lunedì 5 aprile 2021) Chieti - La Procura di Lanciano (Chieti) ha aperto un'inchiesta dopo la morte di una donna di 83 anni avvenuta ieri, un'ora dopo l'inoculazione della seconda dose del vaccino Pfizer. La vaccinazione è avvenuta nel poliambulatorio di San Vito Chietino (Chieti), prima di mezzogiorno. "Dopo l'attesa di un quarto d'ora, per eventuali reazioni, siamo ripartite in macchina - racconta la figlia - ma dopo pochi minuti mia madre si è sentita male. Ho allertato il 118 che ha provato a rianimarla e l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano dove poi ho appreso che era morta". Il pm Francesco Carusi ha incaricato il medico legale Domenico Angelucci di effettuare l'esame autoptico, che si terrà mercoledì 7 aprile nel servizio di Anatomia patologica di Chieti, per verificare le ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Chieti - Ladi(Chieti) haun'inchiesta dopo la morte di una donna di 83 anni avvenuta ieri, un'ora dopo l'della seconda dose delPfizer. La vaccinazione è avvenuta nel poliambulatorio di San Vito Chietino (Chieti), prima di mezzogiorno. "Dopo l'attesa di un quarto d'ora, per eventuali reazioni, siamo ripartite in macchina - racconta la figlia - ma dopo pochi minuti mia madre si è sentita male. Ho allertato il 118 che ha provato a rianimarla e l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale didove poi ho appreso che era morta". Il pm Francesco Carusi ha incaricato il medico legale Domenico Angelucci di effettuare l'esame autoptico, che si terrà mercoledì 7 aprile nel servizio di Anatomia patologica di Chieti, per verificare le ...

