5 aprile: bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 5 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.025 nuovi positivi e 326 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei positivi di oggi 5 aprile suddivisi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2462 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 182 (57 in provincia di Macerata, 89 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). In Molise 18 casi e zero decessi. In Veneto 649 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) L’andamento dei contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.025 nuovi positivi e 326 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei positivi disuddivisi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2462 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 182 (57 in provincia di Macerata, 89 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). In Molise 18 casi e zero decessi. In Veneto 649 ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025nuovi casi e 326 morti - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti - SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. Pasquetta blindata, controlli per far rispettare i divieti. LIVE - altradada : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025nuovi casi e 326 morti - Trmtv : Emergenza coronavirus Basilicata, bollettino 5 aprile 2021 -