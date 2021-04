Zoo - Un amico da salvare: la storia vera che ha ispirato il film (Di domenica 4 aprile 2021) Zoo - Un amico da salvare è un film drammatico basato su una storia vera, quella di un adolescente che decide di salvare un elefante dallo zoo della città. Zoo - Un amico da salvare è un film drammatico britannico del 2017, scritto e diretto da Colin McIvor, basato su una storia vera: mentre gli attacchi aerei del Belfast Blitz del 1941 devastano la città, una vedova solitaria e un adolescente goffo, con amici eccentrici, prendono un elefante dallo zoo della città e lo nascondono nel cortile della loro casa per salvargli la vita. Nel 1941 a Belfast si scatenarono i bombardamenti da parte degli aerei tedeschi e, in un clima di paura e violenza, Denise Austin decise di portare a casa un elefantino di nome ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Zoo - Undaè undrammatico basato su una, quella di un adolescente che decide diun elefante dallo zoo della città. Zoo - Undaè undrammatico britannico del 2017, scritto e diretto da Colin McIvor, basato su una: mentre gli attacchi aerei del Belfast Blitz del 1941 devastano la città, una vedova solitaria e un adolescente goffo, con amici eccentrici, prendono un elefante dallo zoo della città e lo nascondono nel cortile della loro casa per salvargli la vita. Nel 1941 a Belfast si scatenarono i bombardamenti da parte degli aerei tedeschi e, in un clima di paura e violenza, Denise Austin decise di portare a casa un elefantino di nome ...

