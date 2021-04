Zidane pigliatutto | «Siamo vivi in campionato e in Champions» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 aprile 2021) Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Eibar: queste le parole del tecnico del Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Eibar: queste le parole del tecnico del Real Madrid. «Pena fare come oggi, ad una partita ben approcciata e giocata nel modo giusto. Alla fine è tutto lì. Ora recuperiamo bene per la prossima partita ma senza pensare ad una competizione o all’altra». Leggi su Calcionews24.com